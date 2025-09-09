Στο προπονητικό κέντρο της Νότιγχαμ για υπογραφές ο Ποστέκογλου (vid)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της Νότιγχαμ Φόρεστ προκειμένου να υπογράψει το νέου του συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα και στη συνέχεια να ανακοινωθεί επίσημα!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την Νότιγχαμ τις επόμενες ώρες, καθώς ο ομογενής προπονητής βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο των «κόκκινων», προκειμένου να υπογράψει το νέου του συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 60χρονος προπονητής τα βρήκε σε όλα με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και θα αντικαταστήσει τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο που αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας.

Το επίσημο ντεμπούτο του θα πραγματοποιηθεί στον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άρσεναλ στην Premier League το προσεχή Σάββατο (13/9, 14:30).