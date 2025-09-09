Ο Δήμος Ηρακλείου παραχωρεί το Πολιτιστικό Κέντρο στον ΟΦΗ για τις εκδηλώσεις των 100 χρόνων

Ο Δήμος Ηρακλείου στέκεται δίπλα στον ΟΦΗ με αποφασιστικότητα και δύναμη, στην ιστορική σεζόν της συμπλήρωσης των 100 ετών του συλλόγου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή και Β΄ Αντιπρόεδρο του ΟΦΗ Ηλία Πουρσανίδη το πρωί της Τρίτης 9/9 στη Λότζια στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου Ηρακλείου και της κρητικής ΠΑΕ για την διοργάνωση του εορτασμού των 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τους συνεργάτες του, συζήτησαν με τον Ηλία Πουρσανίδη για το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που έχουν δρομολογηθεί, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου να στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της ομάδας με την παραχώρηση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου για τη βραδιά της μεγάλης εκδήλωσης.

Οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του έτους, προκειμένου να συμπίπτουν με τις ιστορικές ημερομηνίες της 22ας Νοεμβρίου 1915, όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για την ίδρυση του συλλόγου και της 10ης Δεκεμβρίου 2015, όταν κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο το καταστατικό του.