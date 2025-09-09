Kαταγγελίες για ρατσιστικά συνθήματα στον αγώνα του Σουρινάμ με το Ελ Σαλβαδόρ

Το Σουρινάμ έκανε την έκπληξη, νίκησε με 2-1 το Ελ Σαλβαδόρ, εναντίον του οποίου δεν είχε κερδίσει από το 1968, στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική), αλλά κατήγγειλε ρατσιστικά συνθήματα από τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής του Σουρινάμ, Στάνλεϊ Μένζο, και ο αμυντικός Σακίλ Πίνας παραπονέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου για τους οπαδούς του Ελ Σαλβαδόρ, οι οποίοι, όπως είπαν, αποκάλεσαν τους αντίπαλους παίκτες «νέγρους» και «μαϊμούδες» ενώ γιόρταζαν τη νίκη τους.

Το Σουρινάμ δεν έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά από δύο αγώνες στον τρίτο γύρο, προηγείται του 1ου ομίλου, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τη Γουατεμάλα και τον Παναμά. Οι δύο τελευταίες ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 στην Πόλη του Παναμά.