Απίστευτο και όμως... ιταλικό: Γυναίκα αντιπρόεδρος εισέβαλε στο γήπεδο και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στον διαιτητή! (vid)

Το περασμένο σαββατοκύριακο, στην πρεμιέρα της έκτης κατηγορίας του ιταλικού ποδοσφαίρου, σημειώθηκε ένα περιστατικό που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας για όλους τους λάθος λόγους.

Στον β’ όμιλο, η Μαντουρία από την Απουλία φιλοξένησε την Τζινόζα, όμως το παιχνίδι έγινε viral όχι για το θέαμα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά για τα όσα συνέβησαν εκτός.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ που θα τους έδινε την ισοφάριση. Ο διαιτητής όμως το ακύρωσε υποδεικνύοντας οφσάιντ, κάτι που εξόργισε την αντιπρόεδρο της Μαντουρία, Έλσα Οκιλούπο.

Η ίδια, φορώντας τα πράσινα της ομάδας, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο απαιτώντας από τον βοηθό να ζητήσει έλεγχο στο VAR. Αγνοούσε ωστόσο πως σε αυτές τις κατηγορίες δεν υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Όταν το κατάλαβε, ξέσπασε φωνάζοντας στον διαιτητή να αναθεωρήσει και να μετρήσει το γκολ.

Η αντίδρασή της οδήγησε τον ρέφερι να τη στείλει εκτός γηπέδου. Τότε η Οκιλούπο, φανερά εκνευρισμένη, αποχωρώντας επιδόθηκε σε ύβρεις και χειρονομίες, σηκώνοντας μάλιστα τα μεσαία της δάχτυλα προς τον διαιτητή, σε μια εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.