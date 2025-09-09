Από τον Κένταυρο Βριλησσίων στον Πανιώνιο ο Τσαντήλας

Παίκτης του Πανιωνίου είναι ο 20χρονος δεξιός μπακ-χαφ, Δημήτρης Τσαντήλας, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Τσαντήλα ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ομάδα μας, με ισχύ έως το 2027.

Ο Δημήτρης γεννημένος το 2005, αγωνίζεται ως δεξιό μπακ-χάφ και είναι είναι ένας από τους επτά ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας μας. Ο Δημήτρης Τσαντήλας προέρχεται από την συνεργαζόμενη ακαδημία του Κένταυρου Βριλησσίων και τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίζεται στην αντρική ομάδα, ενώ την περσινή χρονιά πρωταγωνίστησε στην άνοδο της ομάδας στην Γ’ Εθνική πετυχαίνοντας 10 γκολ.

Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα του Ιστορικού!