Απάντηση Μαρτσούκου στην Athens Kallithea: «Έχουν υπογράψει την προκήρυξη – Σε λάθος χρόνο οι προτάσεις»

Ο Μαρτσούκος απάντησε στην Athens Kallithea για το καλεντάρι του πρωταθλήματος.

Με επιστολή της η Athens Kallithea στον πρόεδρο της Super League 2 εξέφρασε τον προβληματισμό της για το καλεντάρι του πρωταθλήματος. Ο Πέτρος Μαρτσούκος απάντησε στην αθηναϊκή ομάδα με δηλώσεις του στο Metrosport, λέγοντας πως έχει ψηφιστεί και εγκριθεί η προκήρυξη από όλες της ομάδες, σημειώνοντας σημείωσε πως είναι λάθος η χρονική στιγμή που αποφάσισε να στείλει αυτή την επιστολή.

Συγκεκριμένα, ανάφερε: «Οι άνθρωποι της Athens Kallithea είχαν ενημερώσει τους νομικούς τους για την ανακοίνωση; Αν οι νομικοί τους συμφωνούν, να μας πουν πως γίνεται να αλλάξει τώρα η φετινή προκήρυξη και θα το συζητήσουμε. Δεν θα σταθώ στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αλλά έπρεπε να κατατεθούν οι προτάσεις Ιούνιο-Ιούλιο και πριν περάσει η προκήρυξη. Τώρα είναι σε λάθος χρονικό σημείο και μάλιστα η Athens Kallithea ήταν μια ομάδα που την είχε ψηφίσει».