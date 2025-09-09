ΠΑΟΚ: Πάνω από 20 παίκτες χρησιμοποίησε ο Λουτσέσκου σε 6 ματς

Σχεδόν όλο το διαθέσιμο ρόστερ έχει χρησιμοποιήσει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ξεκίνημα της σεζόν. Σε μόλις έξι αναμετρήσεις –τέσσερις στην Ευρώπη και δύο στο πρωτάθλημα– ο Ρουμάνος τεχνικός έχει δώσει χρόνο συμμετοχής σε περισσότερους από 20 παίκτες, δείχνοντας πως θέλει να κρατήσει όλη την ομάδα ενεργή και σε ετοιμότητα.

Σχεδόν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ραζβάν Λουτσέσκου στα 4 ματς της Ευρώπης και στα 2 του πρωταθλήματος. Στην κλίμακα αυτήν, υπάρχουν δεδομένα οι «σταθερές», όπως ο Σουαλιό Μεϊτέ δεδομένου πως ο Γάλλος δεν έλειψε σε κανένα ματς, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον προπονητή του στη μεσαία γραμμή, αλλά και ο Γίρι Παβλένκα, αφήνοντας εκτός συζήτησης τους Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσή αλλά και τον νεαρό Μοναστηρλή.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ειδικά από τη στιγμή που οι Τάισον και Ντεσπόντοφ, αντιμετώπισαν προβλήματα στα «φτερά» της επίθεσης (516΄). Παίκτες όπως ο Μιχαηλίδης και ο Κεντζιόρα έχουν καταγράψει αρκετό χρόνο συμμετοχής (480') στο κέντρο της άμυνας, καθώς αποτέλεσαν το δίδυμο στα στόπερ στην πλειονότητα των ματς. Για την ακρίβεια, πορεύθηκαν μαζί στην Ευρώπη για το 4/4 ενώ στην Ελλάδα μπήκε... σφήνα ο Λόβρεν (180'), έχοντας στο ένα ματς ως παρτενέρ τον Πολωνό στόπερ και στο άλλο τον Έλληνα αμυντικό!

Από εκεί και πέρα, ο Κωνσταντέλιας, αν και απουσίασε λόγω ενοχλήσεων στη μέση από το τελευταίο χρονικά παιχνίδι με τον Ατρόμητο, φιγουράρει πολύ ψηλά για τους Θεσσαλονικείς δεδομένης της σημασίας που έχει η χρησιμοποίησή του από τον Λουτσέσκου (448').

Ο Μπάμπα ηγείται της κούρσας στα αριστερά της άμυνας (388'), έχοντας σε αυτό το crash test τον πρώτο λόγο απέναντι στον Τέιλορ που ενσωματώνεται σταδιακά (182') ενώ ο Τζόντζο Κένι μπήκε με φόρα στα δεξιά, μετρώντας ήδη 360' συμμετοχής, σε σύγκριση με τον Σάστρε που έμεινε στα 210'.

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν ο παίκτης που πλαισίωσε κυρίως τον Μεϊτέ στα χαφ, με τον Μαντί Καμαρά να αποτελεί μία κομβική πινελιά από τον πάγκο με 180 λεπτά συμμετοχής.

Στην κορυφή της επίθεσης φιγουράρει ο Τσάλοβ με 385΄λεπτά συμμετοχής, αφήνοντας... χώρο όμως και στον νεαρό Μύθου για 65'. Δυνατά μπήκε στη «μάχη», παίρνοντας και φανέλα βασικού στο ματς απέναντι στον Ατρόμητο ο Γιώργος Γιακουμάκης με 120΄.

Αρκετά χαμηλά σε χρόνο συμμετοχής βρίσκεται ο Τάισον με μόλις 139΄ λόγω προβλημάτων τραυματισμού ενώ στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, Κίριλ Ντεσπόντοφ με 204 λεπτά καθώς και ο Πέλκας με 92'. Στο κάδρο έχει μπει και ο Λούκα Ιβανούσετς με 220' ενώ συνολικά 18 παίκτες έχουν πάνω από 100+ καταγεγραμμένα λεπτά.

Πέρα από τους πορτιέρε που βρίσκονται πίσω από τον Παβλένκα, μόνο οι νεαροί Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, Κωττάς, Μπέρδος και Μπάλντε δεν έχουν καταγράψει εμφάνιση ενώ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα μπουν στην εξίσωση και οι Βολιάκο - Μπιάνκο, έχοντας ήδη τις πρώτες τους προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ...