ΟΦΗ: Έκλεισε Βούκοτιτς για τη μεσαία γραμμή

Τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή βρήκε ο ΟΦΗ, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ίλια Βούκοτιτς.

Το φετινό μεταγραφικό του παζλ συμπληρώνει ο ΟΦΗ με την απόκτηση του Ίλια Βούκοτιτς. Οι Κρητικοί ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον 26χρονο διεθνή Μαυροβούνιο μέσο, ο οποίος αναμένεται το βράδυ στο Ηράκλειο. Αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει.

Ο Βούκοτιτς ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Πορτογαλία και στην Ακαδημία της Μπενφίκα, παίζοντας στη Β’ ομάδα της, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Μποαβίστα.

Είναι διεθνής με την εθνική Μαυροβουνίου, ενώ έχει συμμετοχές σε όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της εθνικής ομάδας στην πατρίδα του.