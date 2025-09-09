Τζέσπερ Σίμο (Δανός δημοσιογράφος) στο SDNA: «Απροσδόκητα εύκολη νίκη για τη Δανία στο Καραϊσκάκη»

Το…ταμείο της αναμέτρησης στο Φάληρο απ΄την οπτική γωνία του Δανού σχολιαστή αγώνων ποδοσφαίρου.

Ανώμαλη προσγείωση και σκληρό μάθημα για την Εθνική Ελλάδος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα γνώρισε βαριά ήττα (0-3) από τη Δανία στο «Καραϊσκάκη» για την 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο θρίαμβος της πρεμιέρας και της εμφατικής νίκης (5-1) κόντρα στην Λευκορωσία δεν είχε και συνέχεια, με τη «Γαλανόλευκη» να πραγματοποιεί τη χειρότερη εμφάνισή της επί των ημερών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο.

Ο Δανός δημοσιογράφος – σχολιαστής, Τζέσπερ Σίμο, («Viaplaysport.dk») σχολίασε στο SDNA την εύκολη – όπως αποδείχτηκε – νίκη των Σκανδιναβών στο Φάληρο.

«Απροσδόκητα εύκολη νίκη για τη Δανία. Η αναμενόμενη αλλαγή σχηματισμού σε 4-3-3 λειτούργησε πολύ καλά με δυνατές εμφανίσεις από τους μεσαίους παίκτες Χόιμπεργκ, Χιούλμαντ και τον νεαρό Φρόχολντ.

Κατάφεραν να ασκήσουν μεγάλη πίεση στους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι από την άλλη πλευρά ξεκίνησαν άτσαλα με πολλά λάθη.

Η Δανία θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ πολύ νωρίτερα, αλλά μια νίκη με 3-0 είναι ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς, ειδικά μετά την μέτρια εμφάνιση εναντίον της Σκωτίας.

Ο Μπράιαν Ρίμερ πιθανότατα είχε υπολογίσει τέσσερις βαθμούς μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά αμφιβάλλω αν περίμενε τη νίκη στην Αθήνα. Η Δανία επέστρεψε ως φαβορί στον όμιλο».