Μάθε να κάνεις υπομονή για κάτι που ΑΞΙΖΕΙ

Έχω την αίσθηση πως μετά το σόου της Εθνικής ομάδας προ μηνών στη Σκωτία και την 5άρα με μπαλάρα στη Λευκορωσία, κάπου όλοι χάσαμε το μέτρο. Γράφει ο Βασίλης Βέργης.

Εμείς, ο Τύπος, βλέπαμε ένα μείγμα Βραζιλίας-Ισπανίας στα γαλανόλευκα, ο κόσμος θεωρούσε ότι είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρώπη και πιθανότατα όλη αυτή η υπερβολή "πέρασε" τα τείχη της Εθνικής και αλλοίωσε κάπως την ασπίδα ταπεινότητας της ομάδας.

Άκουγες και διάβαζες πριν από το παιχνίδι με τη Δανία για το "2 στα 2 που θα κάνει την ομάδα φαβορί για την 1η θέση και την πρόκριση στο Μουντιάλ". Άπαντες λησμόνησαν το βασικότερο: Ποιος ήταν ο αντίπαλος. Μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό υπόβαθρο και το κυριότερο μπαρουτοκαπνισμένη σε ειδικές καταστάσεις. Μαθημένη να πηγαίνει σε μεγάλες διοργανώσεις από τις οποίες η δική μας εθνική απουσιάζει 11 χρόνια. Δεν φέραμε απλά τη Δανία στο μπόι μας αλλά την κατεβάσαμε σε βαθμό ανεπίτρεπτο. Πριν από το παιχνίδι. Γιατί στο χορτάρι εκείνοι μας "κόντυναν" την όποια υπερφίαλη αντιμετώπιση.

Δεν είναι μόνο ότι η Εθνική ηττήθηκε 0-3, είναι πως και 0-6 να τελείωνε το παιχνίδι φυσιολογικό θα ήταν με την εικόνα των δύο ομάδων. Εβγαζε μάτια αυτό που συνέβαινε στο πρώτο ημίχρονο. Αιχμαλωσία σε όλους τους τομείς. Μόνο ποδοσφαιριστές με κόκκινα έβγαιναν πρώτη στις μονομαχίες, στα κλεψίματα, στην κατοχή. Πρώτα νίκησαν την Εθνική μας πνευματικά και μετά σωματικά.

Οι παίκτες ουδέποτε βγήκαν από το αδιέξοδο, ο κόουτς ακολούθησε στην κακή βραδιά, όλα πήραν εντελώς στραβά. Συμβαίνει όμως. Ποδόσφαιρο είναι. Κόντρα σε μια πιο έμπειρη ομάδα. Η οποία μετά το 0-0 με τη Σκωτία έδειξε ότι ο χαρακτήρας της είναι σμιλευμένος για τα δύσκολα.

Ειπώθηκε από αρκετούς πως εκτός των άλλων η Ελλάδα δεν έπαιξε έξυπνα. Δηλαδή πιο συντηρητικά. Θέλησε να βγει στο ξέφωτο και οι Δανοί την τιμώρησαν. Νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδας δύσκολα μπορούν να την οδηγήσουν σε πολύ συντηρητικές επιλογές. Η πλειονότητα είναι παιδιά που θέλουν τη μπάλα στα πόδια. Είναι ομάδα που ψάχνει να παίξει ποδόσφαιρο για να πάρει αποτέλεσμα όχι να το "κλέψει" περιμένοντας. Σίγουρα όμως ο κόουτς να δουλέψει πάνω στο plan Β. Να γίνεται η ομάδα όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χαμαιλέοντας Όμως κατά βάση αυτή η Εθνική Ελλάδος δεν είναι όπως οι παλαιότερες που στηρίζονταν στην άμυνα. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς θέλει να παίζει με τη μπάλα, όχι να την κυνηγάει.

Σχεδόν όλοι μίλησαν για "σκληρό μάθημα". Προφανώς έτσι ήταν. Το θέμα είναι να έχεις εμπιστοσύνη στον "μαθητή". Μάθε -ας μάθουμε, εμείς οι δημοσιογράφοι και το κοινό, να δείχνουμε υπομονή για κάτι που ΑΞΙΖΕΙ πραγματικά.

Αυτή η Εθνική Ελλάδος αξίζει. Εχει ταλέντο, νιάτα, προοπτική. Χρειάζεται μια πρόκριση που θα γίνει η αφετηρία της για το μέλλον. Κάποια στιγμή θα έρθει. Νομοτελειακά. Το διαισθάνονται πρώτοι εκείνοι που τη συντρόφευσαν με το χειροκρότημά τους, παρά το βαρύ 0-3, στο γεμάτο "Γ. Καραϊσκάκης". Ωραία, αισιόδοξη συμπεριφορά του κόσμου.

Η Εθνική χτίζει σωστά. Το πρότζεκτ δεν έχει τρύπες ούτε πήλινα πόδια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ΤΩΡΑ είναι σε διαδικασία οικοδόμησης. Δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή. Οπότε, ναι, θα υπάρξουν και πισωπατήματα.

Καλό είναι να ξαναρχίσουμε να μετράμε τους απέναντι με βάση το υφιστάμενο μπόι. Αρχή από το κρίσιμο ματς της Σκωτίας. Δεν σημαίνει πως επειδή τον Μάρτιο η Ελλάδα πέρασε αέρας με τρία γκολ από τη Γλασκόβη θα το ξανακάνει τον Οκτώβριο. Αλλο ματς αυτό που έρχεται. Και οι Σκωτσέζοι έχουν υψηλό αθλητικό εγωισμό.

Υπομονή, λοιπόν. Και στήριξη σε ένα υγιές πρότζεκτ. Όταν λέω "στήριξη" δεν εννοώ κλείνεις τα μάτια και αγνοείς βραδιές σαν τη χθεσινή. Το αντίθετο. Διαβάζεις σωστά τις συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή -ο κόουτς, οι παίκτες, η διοίκηση της Ομοσπονδίας- και διευρύνει το ποδοσφαιρικό σου πλάνο ώστε να μπορείς την επόμενη φορά να ανταποκριθείς σε συνθήκες ειδικών καταστάσεων. Ακόμη κι αν αυτές πρέπει να οδηγήσουν σε ένα ποδοσφαιρικό χαρακτήρα που δεν αποτελεί πρώτη επιλογή σου. Το περιβόητο "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" δεν βγήκε τυχαία. Ούτε θα σε βάλουν... φυλακή αν κάποιο βράδυ το υπερασπιστείς.

Και κάτι τελευταίο: Οπως είναι κακή η υπερβολή την ώρα των πανηγυρισμών, άλλο τόσο είναι τραυματική στην βραδιά της κακής ήττας. Το μέτρο δεν έβλαψε ποτέ...