«Η Γαλατασαράι θέλει δανεικό τον Τζόλη!»

Συνεχίζουν οι φήμες στην Τουρκία γύρω από τον Χρήστο Τζόλη, με τη Γαλατασαράι να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του και να εμφανίζεται έτοιμη να διεκδικήσει την υπογραφή του.

Η πρωταθλήτρια Τουρκίας, που στοχεύει να ενισχυθεί ενόψει των υποχρεώσεών της στο Champions League, έχει βάλει στο «στόχαστρο» τον 23χρονο Έλληνα εξτρέμ.

Όπως αναφέρει η Fotomac, ο Τζόλης έχει προταθεί στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης και η τεχνική ηγεσία βλέπει θετικά την απόκτησή του, αν και το οικονομικό πακέτο της μεταγραφής αποτελεί προβληματισμό για τη διοίκηση.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Γαλατά σκέφτεται το σενάριο του δανεισμού με ρήτρα αγοράς, ενώ αν τελικά ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ αποχωρήσει, τότε οι πιθανότητες να προχωρήσει η συμφωνία με τον Έλληνα άσο αυξάνονται σημαντικά. Ο ίδιος ο Τζόλης φέρεται διατεθειμένος να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των μεταγραφών στις 12 Σεπτεμβρίου.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο διεθνής επιθετικός πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις, σκοράροντας 21 φορές και μοιράζοντας 16 ασίστ σε 56 συμμετοχές. Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει εξίσου δυναμικά, με τον Τζόλη να μετρά ήδη 4 γκολ και 6 ασίστ σε μόλις 10 παιχνίδια.