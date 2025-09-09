Tuttosport: «Έντονο ενδιαφέρον της Ίντερ για Κουλιεράκη!»

Η Ίντερ έχει στρέψει το βλέμμα της στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, θεωρώντας τον ιδανικό διάδοχο για το κέντρο της άμυνας μετά την εποχή Ατσέρμπι και Ντε Φράι.

Σύμφωνα με την Tuttosport, οι «νερατζούρι» παρακολουθούν στενά τον διεθνή Έλληνα στόπερ, ο οποίος ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, και τον βλέπουν ως παίκτη που μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής στο μέλλον. Ο Ατσέρμπι και ο Ντε Φράι αναμένεται να αποχωρήσουν το 2026, όταν λήγουν τα συμβόλαιά τους, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ανανέωση στα μετόπισθεν.

Ο Κουλιεράκης κόστισε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ στη Βόλφσμπουργκ όταν αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο πλέον η αξία του έχει φτάσει σχεδόν στο διπλάσιο. Η Ίντερ, μάλιστα, δεν αποκλείεται να κινηθεί άμεσα για την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ώστε ο νεαρός αμυντικός να έχει τον χρόνο να προσαρμοστεί στο Μιλάνο.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να μάθει δίπλα στους έμπειρους Ντε Φράι και Ατσέρμπι όλα όσα χρειάζεται, ώστε σταδιακά να εξελιχθεί στον ηγέτη της άμυνας των «νερατζούρι» για τα επόμενα χρόνια.