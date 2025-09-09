Αναλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε ο Τεντέσκο

Ο Ντομένικο Τεντέσκο είναι ο εκλεκτός της Φενέρμπαχτσε για τον πάγκο.

Νέος προπονητής της Φενέρμπαχτσε είναι ο Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος θα καλύψει το κενό του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο 39χρονος Ιταλός τεχνικός συμφώνησε για δύο χρόνια με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Αν και Ιταλός, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στη Γερμανία, από τα τμήματα υποδομής της Στουτγάρδης και της Χόφενχαϊμ, ενώ εργάστηκε στις Ερτζεγκεμπίγκε Άουε, Σάλκε, Σπαρτάκ Μόσχας και Λειψία, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2025 ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός στο Βέλγιο.

