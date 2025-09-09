Άντερσεν: «Είμαστε η καλύτερη ομάδα του ομίλου – Έπαιξε πιο ψηλά η Ελλάδα σε σχέση με την Σκωτία»

Ο σέντερ μπακ της εθνικής Δανίας, Γιόακιμ Άντερσεν υποστήριξε πως η Ελλάδα σε αντίθεση με τους Σκωτσέζους έπαιξε πιο ψηλά γεγονός που εκμεταλλεύτηκε στην κόντρα η Δανία.

Ο 29χρονος διεθνής της ομάδας του Μπράιαν Ρίμερ δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για τον τρόπο με τον οποίο οι Δανοί έφτασαν στην επικράτηση με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».



«Έτσι ήρθε το πρώτο γκολ μας. Κερδίσαμε την μπάλα στο κέντρο, την φέραμε έξω από την περιοχή τους και Μίκελ Ντάμσγκαρντ εκτέλεσε. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει και το έχουμε δουλέψει. Ήταν πραγματικά όμορφο», τόνισε ο στόπερ της Φούλαμ, σημειώνοντας πως η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου.



«Θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια που απομένουν. Είμαστε η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ήρθαμε στην Ελλάδα για να κερδίσουμε. Δείξαμε την σπουδαία ποιότητα μας».

