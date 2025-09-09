Νέος προπονητής της Νότιγχαμ ο Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου έδωσε τα χέρια με τη διοίκηση της Νότιγχαμ Φόρεστ και αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική της ηγεσία.

Η εποχή του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά από σήμερα. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής συμφώνησε σε όλα για να αναλάβει τον πάγκο των «Reds» και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Άρσεναλ το Σάββατο στο Λονδίνο.

Ο Ποστέκογλου αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως και το 2028 και οι ανακοινώσεις αναμένονται ακόμα και εντός της ημέρας.

Το καλοκαίρι ο 60χρονος τεχνικός απολύθηκε από την Τότεναμ, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το Europa League, στον δεύτερο χρόνο του στους «Σπερς».

