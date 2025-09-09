Νέος προπονητής της Νότιγχαμ ο Ποστέκογλου

Η εποχή του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά από σήμερα. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής συμφώνησε σε όλα για να αναλάβει τον πάγκο των «Reds» και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο παιχνίδι με την Άρσεναλ το Σάββατο στο Λονδίνο.
Ο Ποστέκογλου αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως και το 2028 και οι ανακοινώσεις αναμένονται ακόμα και εντός της ημέρας.
Το καλοκαίρι ο 60χρονος τεχνικός απολύθηκε από την Τότεναμ, παρά το γεγονός ότι κατέκτησε το Europa League, στον δεύτερο χρόνο του στους «Σπερς».
🚨 Ange Postecoglou to be confirmed as Nottingham Forest head coach imminently after Nuno Espirito Santo departure. 60yo Australian will lead #NFFC for Saturday’s trip to Arsenal - joined by a number of staff worked with at Tottenham Hotspur @TheAthleticFC https://t.co/zOaGI5pzkO— David Ornstein (@David_Ornstein) September 9, 2025