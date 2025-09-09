Ελλάς Σύρου: «Στηρίξτε μας με το χορηγικό πρόγραμμα για τη Super League 2»

Η Ελλάς Σύρου ζητά τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω του χορηγικού προγράματος που ανακοίνωσε:

Αναλυτικά:

Αγαπητοί μας συμπολίτες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας υπερέβαλε εαυτόν προκειμένου η Ελλάς Σύρου να εκπροσωπήσει το νησί μας στη Superleague 2.

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ξεπέρασε όλα τα προβλήματα και η ομάδα μας είναι έτοιμη να μας εκπροσωπήσει στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως όλοι αντιλαμβάνεστε η οικονομική σας υποστήριξη είναι σημαντική για την επιτυχία της ομάδας και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

Οι τρόποι στήριξης της ομάδας μας είναι οι ακόλουθοι:

ΠΑΕ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPERLEAGUE 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΤΙΜΕΣ:

Από 0 έως 100 : 9€ ανά κάρτα ή κάθισμα

(π.χ. 50 χ 9 = 450€, 100 χ 9 = 900€)

Από 101 έως 200 : 8€ ανά κάρτα ή κάθισμα

Από 201 έως 500 : 7€ ανά κάρτα ή κάθισμα

Από 501 και πάνω : 6€ ανά κάρτα ή κάθισμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΤΙΜΕΣ:

1m x 60cm : 300€ + ΦΠΑ

3,5m x 1,5m : 1500€ + ΦΠΑ

5m x 1,5m : 3000€ + ΦΠΑ

Όλοι οι διαφημιζόμενοι θα αναφέρονται και στο ενημερωτικό έντυπο που θα εκδίδεται πριν από κάθε παιχνίδι.

Επίσης, μπορείτε να καταθέτετε οποιοδήποτε ποσό έχετε τη δυνατότητα στον ακόλουθο IBAN της ομάδας:

GR5601406310631002002013354 (ALPHA BANK).

Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξή σας!

Πάμε όλοι μαζί να ζήσουμε μια ονειρική χρονιά!

Όλοι μαζί – Ένα Νησί – Μία Ομάδα