«Συζητήσεις της Νότιγχαμ με Ποστέκογλου για τριετές συμβόλαιο»

Η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ποστέκογλου, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Άγγελο Ποστέκογλου, όπως γράφει και ο Νικολό Σκίρα. Η αγγλική ομάδα μετά το διαζύγιο με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, ξεκίνησε άμεσα τις συζητήσεις με τον Ελληνοαυστραλό προπονητή.

Εξάλλου, το όνομα του Ποστέκογλου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα της Φόρεστ, καθώς είχαν ξεκινήσει οι διεργασίες για τον αντικαταστάτη του Πορτογάλου.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, η Νότιγχαμ προσφέρει στον Ποστέκογλου τριετές συμβόλαιο και πλέον συζητούν οι δυο πλευρές τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους.