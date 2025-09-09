Είναι οι ίδιοι που έφεραν διπλό από Αγγλία και Σκωτία

Η ανάγκη για πολύ φρέσκο αίμα, οι ευθύνες του Ιβάν και μια Εθνική που δεν κουβαλά πια οπαδικά σύνδρομα. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Η Δανία μπήκε στο γήπεδο με ξεκάθαρο πλάνο και το εκτέλεσε στην εντέλεια, είχε περισσότερη ένταση, μεγαλύτερη ταχύτητα στη σκέψη και καθαρότερη «τελική» στις φάσεις της. Κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή, έκλεισε Ζαφείρη, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, εκμεταλλεύτηκε κάθε λάθος και έδειξε σε όλους ότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου η λεπτομέρεια γίνεται χάσμα.

Από την άλλη πλευρά, η Εθνική μας βρέθηκε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που συνοδεύει κάθε νεανική ομάδα, χωρίς εμπειρία και χωρίς τις παραστάσεις που χρειάζονται για να σταθείς σε τέτοιες συνθήκες. Εδειξε δηλαδή τις αδυναμίες της. Αυτό δεν αναιρεί την προοπτική, αλλά υπενθυμίζει πως η άνοδος δεν γίνεται με άλματα αλλά με βήματα μικρά και σταθερά. Οι ήττες αυτού του τύπου δεν είναι τοίχος, είναι σκαλοπάτι, αρκεί να τις δεις ως εφόδιο και όχι ως κατάρρευση.

Ο Γιοβάνοβιτς, από την πλευρά του, δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Είχε την ομάδα ανέτοιμη και το παραδέχτηκε δημόσια. Μπράβο του τουλάχιστον που δεν κρύφτηκε πίσω από δικαιολογίες. Το πρόβλημα όμως δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ο Ιβάν δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, δεν έχει plan b, μένει κολλημένος στις αρχικές του επιλογές και όταν ο αντίπαλος αλλάζει τον ρυθμό, εκτίθεται. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ματς που θύμιζε τον νόμο του Μέρφι: ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε στραβά, και μάλιστα χειρότερα. Δεν παύει όμως να είναι ο ίδιος προπονητής που στο Λονδίνο έφερε διπλό απέναντι στους Άγγλους, που στη Γλασκώβη σκόρπισε με τριάρα τη Σκωτία, που έδειξε ότι μπορεί να δώσει στην Εθνική ξανά ταυτότητα και πίστη. Θυμίζω, με Ρεχάγκελ φάγαμε πεντάρα από τη Φινλανδία και λίγους μήνες αργότερα πήραμε το EURO. Οι ιστορίες, λοιπόν, δεν γράφονται με ένα αποτέλεσμα, αλλά με τη συνέχεια.

Στα θετικά, υπήρξε και η εμφάνιση του Τζολάκη, που με την απόκρουσή του με το πόδι στο φάουλ των Δανών υπενθύμισε σε όλους την κλάση του και έφτιαξε μια στιγμή που μπορεί να μείνει σημείο αναφοράς για την καριέρα του. Ωστόσο, στο τρίτο γκολ φέρει ευθύνη, αφού βγήκε υπερβολικά έξω από το τέρμα, υπολόγισε λάθος τη φάση και το πλήρωσε. Δεν άλλαξε την ουσία του αγώνα, αλλά καταγράφεται ως λανθασμένη εκτίμηση. Αυτά τα λάθη ωριμάζουν έναν τερματοφύλακα και που αν τα δουλέψει, μπορεί να τον κάνουν πολύ μεγάλο.

Το ερώτημα που μένει είναι αν ο Ιβάν πρέπει να υπολογίζει πιο πολύ στο νέο αίμα. Η νέα γενιά με ονόματα όπως ο Μουζακίτης, ο Κωστούλας, ο Τζίμας, ο Δουβίκας ζητάει χρόνο και χώρο, την ώρα που στο κέντρο φάνηκε ξεκάθαρα η δυσκολία. Ο Κουρμπέλης δεν κατάφερε να ακολουθήσει την ένταση των Δανών και δεν μπόρεσε να στηρίξει ουσιαστικά τον Ζαφείρη, κάτι που εξηγείται εν μέρει και από το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται πλέον σε ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αλλά στη Σαουδική Αραβία. Αυτή η φρεσκάδα δεν είναι απλώς επιλογή, είναι ανάγκη, γιατί η σημερινή Εθνική που κερδίζει συμπάθειες, που ενώνει και κάνει τον κόσμο να την αγαπά, είναι εκείνη που βασίζεται σε παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, που κουβαλούν άλλη νοοτροπία και καθαρίζουν την εικόνα μας από τα παλιά οπαδικά σύνδρομα.

Η σφαλιάρα ήταν γερή αλλά χρήσιμη, διότι μας θυμίζει ότι ο δρόμος είναι μακρύς, ότι η πρόοδος έρχεται μέσα από τα λάθη και ότι πριν στραφούμε σε αποδοκιμασίες οφείλουμε να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε, από την απόλυτη μιζέρια. Η Εθνική ξαναβρίσκει υπόσταση και με τέτοιους προπονητές δεν μένεις στάσιμος, πας παρακάτω, κι αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το ταξίδι τώρα ξεκινάει και δεν έχει γραφτεί η τελευταία σελίδα.