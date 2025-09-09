Στην Παρντούμπιτσε ο Μπότος

Στη Παρντούμπιτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος, μετά από έναν χρόνο στην Σλάβια Πράγας.

Νέα πρόκληση στην καριέρα του βρήκε ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρντούμπιτσε. Το περασμένο καλοκαίρι ο 24χρονος επιθετικός μέσος πήγε στη Σλάβια Πράγας, όπου πέρασε το πρώτο μισό της σεζόν δανεικός στην Καρβίνα και το δεύτερο έπαιξε με την ομάδα που ανήκε.

Συνολικά μέτρησε 36 συμμετοχές σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας 10 ασίστ. Η Παρντούμπιτσε ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του και υπέγραψε μαζί του πολυετές συμβόλαιο, χωρίς να έχει γνωστό το καθεστώς της μεταγραφής του, δηλαδή αν πήγε ως ελεύθερος ή δόθηκαν κάποια χρήματα για την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Γιάννης-Φοίβος Μπότος γίνεται παίκτης της FK Pardubice

Στο τέλος της θερινής μεταγραφικής περιόδου, η Pardubice φέρνει μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή. Ο 24χρονος Έλληνας μέσος Γιάννης-Φοίβος Μπότος εντάσσεται στην ομάδα της Ανατολικής Βοημίας. Υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο.

Η ομάδα της Pardubice απέκτησε τον Έλληνα μέσο Γιάννη-Φοίβο Μπότος από τη Slavia Prague την τελευταία στιγμή της θερινής μεταγραφικής περιόδου. «Ο Γιάννης είναι μια σπουδαία προσθήκη για εμάς. Πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά σε πολλούς αγώνες. Έρχεται στην Pardubice με μεταγραφή, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με την ομάδα μας», εξηγεί ο αθλητικός διευθυντής της FKPCE, Vít Zavřel.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ πήρε μεταγραφή στη Slavia Prague τον Ιούλιο του 2024, όπου μετακόμισε από την MFK Karviná. Πλέον είναι παίκτης της FK Pardubice. «Το πλεονέκτημα είναι ότι έχει ήδη προσαρμοστεί στο τσεχικό πρωτάθλημα. Ανυπομονώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία του Μπότος-Βεχέτα, ο οποίος σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τη φανέλα της Κάρβινα το περασμένο φθινόπωρο», προσθέτει ο Ζάβρε.

Γιάννη, καλώς ήρθες στην Παρντούμπιτσε!

