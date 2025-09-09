Φαβορί ο Ποστέκογλου για τη Νότιγχαμ – Ακολουθεί ο Μουρίνιο

Επίσημα σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το διαζύγιο με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και οι Άγγλοι άρχισαν τα σενάρια.

Τα ξημερώματα ανακοινώθηκε και τυπικά η λύση της συνεργασίας της Νότιγχαμ Φόρεστ με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο και τα αγγλικά ΜΜΕ έσπευσαν να χρίσουν φαβορί για αντικαταστάτη του τον Άγγελο Ποστέκογλου, ενώ αρκετές πιθανότητες συγκεντρώνει και ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Το όνομα του πρώην τεχνικού της Τότεναμ φιγουράρει εδώ και πολύ καιρό στο ρεπορτάζ των «Reds». Εξάλλου, ο Ποστέκογλου τα είχε πει με τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον Ιούλιο, στην κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος. Πάντα στα υπόψη βρίσκεται και η περίπτωση του Ζοσέ Μουρίνιο, που αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε και έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Premier League.