Όπως τελείωσε, έτσι ξεκίνησε: Το PAOK Academy συνεχίζει με τίτλους

Μία νέα σεζόν ξεκινά, όπως ακριβώς «έκλεισε» η περσινή - Τρόπαια και διακρίσεις για το PAOK Academy από την Κίνα έως τη Σκωτία

Μία ιστορική σεζόν η περσινή για τις ακαδημίες του Δικεφάλου, καθώς κατέκτησαν τρία «εγχώρια» τρόπαια, ένα σε κάθε ηλικιακή κατηγορία. Η Κ19 του Πέτρου Τσιαπακίδη σήκωσε στον... ουρανό της Κρήτης το Κύπελλο, ενώ οι Κ17 και Κ15 κυριάρχησαν και κατέκτησαν το Πρωτάθλημα.

Η νέα χρονιά ξεκίνησε, όπως τελείωσε η περσινή. Με διακρίσεις και κούπες σε κάθε «άκρη» της γης. Την... αρχή έκανε η Κ15 στην μακρινή Κίνα, κατακτώντας το Universal Youth Cup δια... περιπάτου μπροστά σε 16.000 θεατές.

Η Κ17 «ζήλεψε» και πήγε στη Σκωτία για... απάντηση. Τα «αετόπουλα» μπορεί να ηττήθηκαν στον προκριματικό όμιλο από την Αμπερντίν, αλλά με μία εξαιρετική πορεία κατέκτησαν Craig Brown Trophy στη Βόρεια Σκωτία.

Η χρονιά ξεκίνησε με... κούπες και με έναν στόχο. Την κατάκτηση τίτλων τον επόμενο Μάιο, μία «συνήθεια» τα τελευταία χρόνια του PAOK Academy.

Η Super League K19 έριξε «αυλαία» την προηγούμενη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ να κάνει το πρώτο «βήμα» απέναντι στον Ατρόμητο (3-1), ενώ η Κ17 κάνει... σέντρα το Σάββατο απέναντι στον ΟΦΗ στη Σουρωτή (13/9 17:00), με την Κ15 να ρίχνεται στη «μάχη» με τον ίδιο αντίπαλο και πάλι εντός έδρας το επόμενο Σάββατο (20/9).