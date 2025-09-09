Ολυμπιακός: Φουλάρουν για Πανσερραϊκό Στρεφέτσα και Ποντένσε

Ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα προπονήθηκαν κανονικά τη Δευτέρα και μπαίνουν στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για το Σάββατο.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τους διεθνείς βεβαίως να απουσιάζουν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πάντως είδε με ευχαρίστηση τους Ντάνιελ Ποντένσε και Γκάμπριελ Στρεφέτσα να ανεβάζουν στροφές, δείχνοντας ότι έχουν ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπώρησαν.

Οι δύο άσοι είναι διαθέσιμοι για να βοηθήσουν στο ματς του Σαββάτου (13/9) με τον Πανσερραϊκό και όλα δείχνουν πως θα βρίσκονται στην αποστολή. Από εκεί και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός θα κρίνει πώς θα τους διαχειριστεί.

Στον αντίποδα, απών από τον Ρέντη ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος πήρε άδεια για να πάει στην Ουκρανία και να εξεταστεί από γιατρούς εκεί για τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές Αυγούστου.

Όταν επιστρέψει ο Ουκρανός φορ στον Ρέντη θα υπάρξει μία ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα βρίσκεται διάθεση της ομάδας για το ματς με τον Πανσερραϊκό.

