Στην Πολόνια Μπίτομ ο Τσιριγώτης

Δανεικός στην Πολόνια Μπίτομ θα αγωνίζεται μέχρι το τέλος της σεζόν ο Θοδωρής Τσιριγώτης από την Γκόρνικ Ζάμπρζε.

Στην Πολωνία μετακόμισε το καλοκαίρι ο Θοδωρής Τσιριγώτης από τον Ηρακλή για λογαριασμό της Γκόρνικ Ζάμπρζε, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.

Αν και έπαιξε σε 6 ματς και μοίρασε μια ασίστ, την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου στη Πολωνία, ο 25χρονος επιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός στην Πολόνια Μπίτομ, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.