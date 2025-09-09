Στην Πολόνια Μπίτομ ο Τσιριγώτης

Στην Πολωνία μετακόμισε το καλοκαίρι ο Θοδωρής Τσιριγώτης από τον Ηρακλή για λογαριασμό της Γκόρνικ Ζάμπρζε, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο.
Αν και έπαιξε σε 6 ματς και μοίρασε μια ασίστ, την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου στη Πολωνία, ο 25χρονος επιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός στην Πολόνια Μπίτομ, ομάδα που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.
Kalispera! 😎— BS Polonia Bytom (@PoloniaBytom) September 8, 2025
Zabrze ➡️ Bytom
Theodoros Tsirigotis nowym zawodnikiem Polonii! 25-letni napastnik dołączył do naszego klubu na zasadzie transferu czasowego z Górnika Zabrze. 🔥
Witaj w Królowej Śląska, Theodoros! 🔵🔴
