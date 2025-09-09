Θα προκριθεί η Ελλάδα στην τελική φάση του Μουντιάλ; (poll)

Και τώρα... τρέχουμε! Η Εθνική ομάδα γνώρισε βαριά ήττα από τη Δανία και πλέον καλείται να ανέβει έναν Γολγοθά για να προκριθεί στο Μουντιάλ. Θα τα καταφέρει;

Η Γαλανόλευκη κατέρρευσε στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία (0-3), γνώρισε την πιο βαριά εντός έδρα ήττα της την τελευταία εξαετία, από το 0-3 με αντίπαλο την Ιταλία το 2019 και η υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου δυσκόλεψε πολύ με το καλημέρα.

Η Εθνική εμφανίστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων στον πρώτο "τελικό" που είχε να δώσει κόντρα στη βασική της αντίπαλο για την πρωτιά του ομίλου, η οποία μάλιστα είχε γκελάρει στην πρεμιέρα κι έδινε -θεωρητικά- την ευκαιρία στην Ελλάδα για ένα ισχυρό προβάδισμα πέντε βαθμών με το καλημέρα, αλλά στο χορτάρι του "Γ.Καραϊσκάκης" εμφανίστηκε... μόνο μία ομάδα.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει δύο εξαιρετικά κρίσιμα παιχνίδια μπροστά του σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη τον Οκτώβριο, όπου το 2/2 είναι επιβεβλημένο για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Υπάρχει πάντα βέβαια και η δεύτερη ευκαιρία μέσω των πλέι οφ για τις ομάδες που έχουν τερματίσει στη 2η θέση του ομίλου τους, αλλά το τοπίο εκεί είναι ακόμα αρκετά θολό.

Υπάρχουν πάντως ακόμα τέσσερις αγωνιστικές μπροστά μας και μένει να φανεί αν μπορεί να... γυρίσει το χαρτί η Εθνική ομάδα.

