Νέο ξεκίνημα για την Εθνική Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027 από τη Μάλτα

Τη Μάλτα αντιμετωπίζει απόψε η Εθνική Ελπίδων, στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2027.

Νέα αρχή κάνει η Εθνική Ελπίδων (U21), η οποία ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2027, καθώς για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης θα αντιμετωπίσει την Μάλτα απόψε 20:00 (EΡT2) στο Centenary Stadium του Ta' Qali.

H Εθνική U21 θα συμμετάσχει στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας, μαζί με τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Λετονία και τη Μάλτα. Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες play-off, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.

Ενόψει της πρεμιέρας της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά ο Γιάννης Ταουσιάνης, τόνισε τα ακόλουθα:

«Μετά τη διαδικασία των φιλικών, στα οποία οργανώσαμε και υιοθετήσαμε μηχανισμούς όσον αφορά στον τρόπο παιχνιδιού μας, επιστρέφουμε στις επίσημες αναμετρήσεις, έτοιμοι να ξεκινήσουμε την προκριματική φάση του EURO 2027. Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής αντιμετωπίζουμε την Μάλτα, μια ομάδα που στα τελευταία της φιλικά παρουσίασε καλά στοιχεία στο παιχνίδι της, έβγαλε ένταση σε άμυνα και επίθεση, με σωστές μεταβάσεις, κινητικότητα και γρήγορο ρυθμό, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παιχνίδι τους. Απαιτείται λοιπόν ενέργεια, σωματική και πνευματική ετοιμότητα για να καταβάλεις έναν τέτοιο αντίπαλο, ενώ εμείς από τη μεριά μας προετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε με συνέπεια τις δικές μας αρετές.

Επιθυμία και θέληση όλων μας είναι να βρεθούμε στην τελική φάση του EURO, και αυτό απαιτεί την ανάγκη καλών εμφανίσεων στη διάρκεια των προκριματικών, αρχής γενομένης από τον αγώνα με την Μάλτα. Εξάλλου έχουμε ένα γκρουπ και γενικότερα μια γενιά ποδοσφαιριστών, τους οποίους πιστεύουμε πολύ και αισιοδοξούμε ότι μαζί τους μπορούμε να καταφέρουμε πολλά».