Εθνική Ελλάδας: Ισοφάρισε την πιο βαριά εντός έδρας ήττα της εξαετίας

Για δεύτερη φορά τα τελευταία έξι χρόνια η Εθνική ομάδα ηττήθηκε με τρία γκολ διαφορά στην έδρα της η Εθνική ομάδα.

Η Γαλανόλευκη γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Δανία μέσα στο Καραϊσκάκη, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ πλέον η πρωτιά του ομίλου και η απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Πέρυσι η Γαλανόλευκη έχασε ξανά με 3-0 εντός έδρας από την Αγγλία για το Nations League, ενώ για να βρούμε την αμέσως προηγούμενη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ανατρέξουμε έξι χρόνια πριν, όταν ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από την Ιταλία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Euro, έχοντας τότε στον πάγκο της τον Άγγελο Αναστασιάδη.

Σε σύγκριση με εκείνη την ομάδα, εκείνοι που αγωνίστηκαν και χθες ήταν οι Κουρμπέλης (μοναδικός βασικός, Σιώπης, Μπακασέτας και Μασούρας.

