Εθνική Ελλάδας: Η πιο βαριά εντός έδρας ήττα της εξαετίας

Από το 2019 είχε να ηττηθεί με τρία γκολ διαφορά στην έδρα της η Εθνική ομάδα.

Η Γαλανόλευκη γνώρισε βαριά ήττα με 3-0 από τη Δανία μέσα στο Καραϊσκάκη, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ πλέον η πρωτιά του ομίλου και η απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Η προηγούμενη φορά που η Εθνική έχασε με τρία γκολ διαφορά στο γήπεδό της ήταν πριν έξι χρόνια, όταν ηττήθηκε με το ίδιο σκορ από την Ιταλία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Euro, έχοντας τότε στον πάγκο της τον Άγγελο Αναστασιάδη.

Σε σύγκριση με εκείνη την ομάδα, εκείνοι που αγωνίστηκαν και χθες ήταν οι Κουρμπέλης (μοναδικός βασικός, Σιώπης, Μπακασέτας και Μασούρας.

