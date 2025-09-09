Λεβαδειακός: Από σήμερα τα εισιτήρια για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Εκπτωτικό πακέτο προσφέρει η ΠΑΕ Λεβαδειακός στον κόσμο της ομάδας για τα δύο κολλητά παιχνίδια με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Βοιωτών:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης» (14/09, 20:00), καθώς και της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson εναντίον του ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο «Λάμπρος Κατσώνης», ξεκινάει αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 1, 3 30€ 1, 3-Παιδικά 10€ 2 50€ 2-Παιδικά 25€

! ΠΡΟΣΦΟΡΑ !

ΟΣΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Α.Ο.Κ. ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τα δύο εισιτήρια 40€ (αντί για 60€) – Θύρες 1, 3

Τα δύο εισιτήρια 80€ (αντί για 100€) – Θύρα 2VIP

Η διάθεση των εισιτηρίων (για τους γηπεδούχους) θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του APOL STORE.

(Δευτέρα, Τετάρτη 10:00-14:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 10:00-14:00 και 18:00-20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΓΩΝΑ 9:00-14:00 και 17:00-20:00

ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ από τις 10:00 έως την ώρα έναρξης του αγώνα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης εισιτηρίων στο γκισέ του γηπέδου.

! ΤΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ !

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου, του αριθμού ΑΜΚΑ, καθώς και του αριθμού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του κάθε φιλάθλου.

Κατά την αγωνιστική περίοδο 2025/2026, σύμφωνα με τη σχετική κυβερνητική απόφαση, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής gr Wallet στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου των φιλάθλων. Η εγκατάσταση της συγκεκριμένης εφαρμογής, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προϋπόθεση εισόδου στο γήπεδο. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.). Όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι μπορούν να το κάνουν εδώ.

Αναφορικά με την ταυτοποίηση των κατοίκων του εξωτερικού στην εφαρμογή Ggr Wallet μέσω της επιλογής ''Event Tickets'', σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από κατόχους διαβατηρίων NFC τεχνολογίας ή νέων ταυτοτήτων NFC τεχνολογίας. Ο δηλωθείς αρ. διαβατηρίου NFC τεχνολογίας ή ο δηλωθείς αρ. ταυτότητας NFC τεχνολογίας, κατά την αγορά του εισιτηρίου, θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον αρ. διαβατηρίου/ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί στην ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Ggr Wallet, σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εισιτηρίου. Κατά την αγορά του εισιτηρίου παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αλλά και τα στοιχεία κατόχου μόνο με κεφαλαίους αγγλικούς χαρακτήρες. Η επιλογή ‘’Event Tickets’’ δεν απευθύνεται στους κατοίκους του εξωτερικού που διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο. Παρακαλείσθε να μην επιλέγετε το ‘’skip’’ καθώς στο τέλος ακυρώνεται η όποια κίνηση έχει πραγματοποιηθεί, ακόμη κι αν έχει επιτραπεί η εισαγωγή κωδικού εισιτηρίου.