Βαγιαννίδης: «Δεν ήμασταν σοβαροί, δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης δεν μάσησε τα λόγια του και μίλησε για έλλειψη συγκέντρωσης και σοβαρότητας.

Ο Έλληνας μπακ, τόνισε πως στην Ελλάδα έλλειψε το καθαρό μυαλό, ενώ σημαντικό παράγοντα έπαιξαν και τα βαριά πόδια των ποδοσφαιριστών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Βαγιαννίδη

«Πολλά δεν πήγαν καλά από την αρχή έως το τέλος. Είναι ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να παίξουμε καλά σε κάθε πλευρά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα βρούμε και άλλα σαν αυτό μπροστά μας αν θέλουμε να πάμε στο Μουντιάλ. Να είμαστε πιο σοβαροί από εδώ και πέρα. Υπάρχουν πολλές λέξεις που μπορώ να πω. Αυτές είναι οι ομάδες που πρέπει να ανταγωνιστούμε.

Μεγάλος παράγοντας η συγκέντρωση. Ο κύριος λόγος ήταν αυτός. Δεν κάναμε το παιχνίδι που έπρεπε με την μπάλα στα πόδια. Έχουμε κάνει πολύ καλύτερα παιχνίδια με την καλά στα πόδια. Σήμερα δεν τα καταφέραμε, ήμασταν κουρασμένοι, δεν είχαμε καθαρό μυαλό

Τα επόμενα δύο παιχνίδια μιλάνε από μόνα τους, δεν χάθηκε όμως τίποτα. Ήταν ένα χτύπημα που μας πλήγωσε όλους»