Record: «Τέλος από την Νότιγχαμ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο»!

Σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποφάσισε να λύσει την συνεργασία του με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Μία σχέση που εδώ και καιρό είχε φτάσει στα όρια της και είχε γίνει τοξική φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της. Σύμφωνα με πληροφορίες της πορτογαλικής εφημερίδας Record, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί παρελθόν από την Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτι που θα επισημοποιηθεί την Τρίτη.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και αφήνει την Φόρεστ στην 10η θέση, με τέσσερις βαθμούς μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην λίστα των υποψήφιων αντικαταστατών βρίσκεται ο Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά και οι Μπρένταν Ρότζερς και Ζοσέ Μουρίνιο.