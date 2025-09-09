Μπακασέτας: «Τίποτα δεν πήγε καλά, ανώτερος ο αντίπαλος» (vid)

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας μετά τον αγώνα με την Δανία στάθηκε στην κακή απόδοση που είχε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά στο τι θέση μπορεί να τερματίσει η Ελλάδα, και τόνισε πως θα βάλουν τα δυνατά τους ώστε να επιστρέψουν στην καλή τους εικόνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τάσου Μπακασέτα

«Τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα. Ο αντίπαλος ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια, αλλά δεν θα βάλουμε το κεφάλι κάτω. Είτε κάναμε νίκη είτε όπως τώρα ήττα, έχουμε ακόμη δρόμο.

Έχουμε ελπίδες, είναι το δεύτερο παιχνίδι μόλις, μας πλήγωσε αλλά δεν τελειώνει κάτι στο δεύτερο παιχνίδι.

Δεν πήγε τιποτα καλά. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Δεν παίξαμε καλά ούτε στην άμυνα , ούτε στην επίθεση. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Γι'αυτό χάσαμε με τρία μηδέν. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας. Να βρούμε πάλι τον εαυτό μας.

Όλα παίζουν ρόλο, δεν μιλάω για δεύτερη θέση, ούτε αποκλείω την πρώτη. Θα τα δώσουμε όλα για να επιστρέψουμε πάλι. Θα φανεί πιο μετά».