Προκριματικά Μουντιάλ: Ανεπανάληπτο διπλό για Ιταλία, ιστορικό κάζο για Σουηδία! (vids)

Η Ιταλία βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά με γκολ του Τονάλι κέρδισε εκτός έδρας το Ισραήλ με το απίστευτο 4-5, την ώρα που η Σουηδία υπέστη ταπεινωτική ήττα στο Κόσοβο!

Η «σκουάντρα ατζούρα» κατάφερε κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της. Να σκοράρει 7 φορές στο ίδιο παιχνίδι, αλλά να χρειαστεί ένα τέρμα στις καθυστερήσεις για να πάρει την νίκη!

Σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι στο Ντέμπρετσεν, το Ισραήλ προηγήθηκε δύο φορές (1-0 και 2-1), η Ιταλία γύρισε το παιχνίδι (2-4), αλλά σε ένα βράδυ που Λοκατέλι και Μπαστόνι σκόραραν δύο φορές στην λάθος εστία, χρειάστηκε ένα γκολ του Τονάλι στο 91ο λεπτό για να αποφευχθεί μία ιστορική γκέλα απέναντι στο Ισραήλ.

Μία γκέλα την οποία δεν γλίτωσε η Σουηδία. Παρότι είχαν μπροστά δύο από τους πιο ακριβούς επιθετικούς στον κόσμο (Γκιόκερες, Ίσακ), οι Σκανδιναβοί έπεσαν θύματα ηχηρής έκπληξης από το Κόσοβο (2-0) και πλέον τρέχουν και δεν φτάνουν

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ για τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ της ευρωπαϊκής ζώνης έχουν ως εξής

2ος όμιλος

Κόσοβο - Σουηδία 2-0

(28’ Ρετσμπετσάι, 42’ Μουρίτσι)

Ελβετία - Σλοβενία 3-0

(19’ Ελβέντι, 33’ Εμπολό, 38’ Εντόι)

9ος όμιλος

Ισραήλ - Ιταλία 4-5

(16’ αυτ. Λοκατέλι, 52’, 89’ Πέρετζ, 87’ Μπαστόνι / 40’, 54’ Μόισε Κεν, 58’ Πολιτάνο, 81’ Ρασπαντόρι, 91’ Τονάλι)

12ος όμιλος

Κροατία - Μαυροβούνιο 4-0

(35’ Γιάκιτς, 51’ Κράμαριτς, 85’ Κουτς, 92’ Πέριστς)

Γιβραλτάρ - Φερόε 0-1

(68’ Άγκναρσον)