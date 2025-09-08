Χειροκρότημα από τους φιλάθλους παρά τη σκληρή ήττα της Εθνικής!

Η Εθνική γνώρισε μία σκληρή ήττα από τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» με σκορ 3-0, με τους φιλάθλους ωστόσο που βρέθηκαν στο γήπεδο του Φαλήρου να χειροκροτούν τους Έλληνες διεθνείς.

Η Εθνική δεν τα κατάφερε κόντρα στη Δανία (0-3), με τους Σκανδιναβούς να φεύγουν από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη για την Ελλάδα, με τους φίλους της «Γαλανόλευκης» να πιστεύουν στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες ενόψει των επόμενων τεσσάρων αναμετρήσεων του ομίλου.

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός πως το ματς είχε ήδη κριθεί, οι Έλληνες φίλαθλοι δεν έφυγαν μαζικά νωρίς από το γήπεδο του Φαλήρου, έμειναν μέχρι το τελικό σφύριγμα και χειροκρότησαν την ομάδα παρά την σκληρή ήττα και την κακή εμφάνιση που πραγματοποίησε.