Διπλό η Σκωτία και μέσα στο κόλπο για το Μουντιάλ

«Επαγγελματική» νίκη για την Σκωτία που επικράτησε με 2-0 της Λευκορωσίας και προσπέρασε στην βαθμολογία την εθνική μας ομάδα.

Η Λευκορωσία δεν έκανε το χατίρι της Ελλάδας, αφού η Σκωτία έκανε την δουλειά της στο ουδέτερο έδαφος της Ουγγαρίας και με το 0-2, βρίσκεται μαζί με την Δανία στην κορυφή του ομίλου.

Από το πρώτο λεπτό το παιχνίδι ήταν ένας διαρκής μονόλογος για την ομάδα του Στιβ Κλαρκ που έφτασε να έχει πάνω από 80% κατοχή μπάλα και πήρε μπροστά λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Λίγο μετά το δοκάρι του Γκίλμουρ, η Σκωτία άνοιξε το σκορ με τον Τσε Άνταμς (43’) και ουσιαστικά όλα τελείωσαν.

Το τελικό 0-2 έγινε με αυτογκόλ του Βολκόφ έπειτα από σέντρα του Άνταμς (65’) με την Σκωτία που φιλοξενεί την επόμενη αγωνιστική την Ελλάδα να βγάζει το εκτός έδρας πρόγραμμα με Δανία και Λευκορωσία, παίρνοντας τέσσερις βαθμούς και μάλιστα δίχως να δεχθεί γκολ!