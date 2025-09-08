Υποχώρησε στην 3η θέση η Εθνική: Το πρόγραμμα και η βαθμολογία του ομίλου

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα γνώρισε μία βαριά εντός έδρας ήττα από την Δανία και η υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ δυσκολεύει.

Απότομη προσγείωση για τη Εθνική Ελλάδας που υπέστη βαριά εντός έδρας ήττα από την Δανία με 0-3. Τα άσχημα νέα συνεχίστηκαν, αφού η Σκωτία επικράτησε με 0-2 επί της Λευκορωσίας, κάτι που έριξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην τρίτη θέση μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής!

Το ακόμα χειρότερο είναι πως αυτό το πολύ βαρύ 0-3, ενδεχομένως να παίξει σημαντικό ρόλο σε μία πιθανή ισοβαθμία, με την Εθνική να βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο.

Πλέον η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξει ρέστα στις αρχές του Οκτωβρίου, όπου σε διάστημα τριών ημερών πρώτα θα παίξει εκτός έδρας με την Σκωτία και μετά στην Κοπεγχάγη με την Δανία.

Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου της Ελλάδας έχει ως εξής

9/10: Σκωτία - Ελλάδα, Λευκορωσία - Δανία

12/10: Δανία - Ελλάδα, Σκωτία - Λευκορωσία

15/11: Ελλάδα - Σκωτία, Δανία - Λευκορωσία

18/11: Λευκορωσία - Ελλάδα, Σκωτία - Δανία.

Η βαθμολογία του ομίλου μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής

1. Δανία 2 4 3-0 2. Σκωτία 2 4 2-0 3. ΕΛΛΑΔΑ 2 3 5-4 4. Λευκορωσία 2 0 1-7

* Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου, προκρίνεται στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

** Οι 12 ομάδες που θα κατακτήσουν τις δεύτερες θέσεις των ισάριθμων ομίλων, μαζί με 4 ομάδες από το Nations League, θα σχηματίσουν 4 διαφορετικά μονοπάτια (Final-4), που θα δώσουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για το Μουντιάλ.

*** Σε περίπτωση ισοβαθμίας, το πρώτο κριτήριο είναι η συνολική διαφορά τερμάτων και το δεύτερο η καλύτερη επίθεση.