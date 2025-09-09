Οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις της Άρσεναλ: Φιλόδοξες κινήσεις με μεγάλο ρίσκο

Η Άρσεναλ πραγματοποίησε ένα από τα πιο δραστήρια και δαπανηρά μεταγραφικά παράθυρα της ιστορίας της.

Η ομάδα του Αρτέτα ξόδεψε περίπου 254 εκατομμύρια λίρες για να ενισχύσει την ομάδα, ενώ εισέπραξε μόλις 8,9 εκατομμύρια λίρες, με καθαρή δαπάνη 245,1 εκατομμυρίων.

Τα νέα αποκτήματα

Η ομάδα του Λονδίνου ενίσχυσε το δυναμικό της με τους Μάρτιν Ζουμπιμέντι, Εμπερέτσι Εζε, Βίκτορ Γιόκερες, Νόνι Μαντούκε, Κριστιάν Μοσκέρα, Κρίστιαν Νόργκααρντ, Κέπα Αριθασαμπαλάγκα και τον δανεικό Πιέρο Ίνκαπιε.

Οι περισσότερες από αυτές τις κινήσεις αφορούν νεαρούς και υποσχόμενους παίκτες, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της σταθερότητας στη μεσαία γραμμή. Ο Κέπα φέρνει εμπειρία κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Γιόκερες προσθέτει λύσεις στην επίθεση.

Αποχωρήσεις:

Η ομάδα είδε να αποχωρούν πολλοί βασικοί παίκτες, όπως οι Νούνο Ταβάρες, Μαρκίνιος, Τόμας Πάρτεϊ, Κιέραν Τίρνι, Ζορζίνιο, Φάμπιο Βιέιρα, Ολεξάντρ Ζιντσένκο, Ρέις Νέλσον, Καρλ Χάιν και Τάκεχιρο Τομιγιάσου, καθώς και νεαροί δανεικοί.

Οι αποχωρήσεις αυτές σημαίνουν μεγάλη απώλεια εμπειρίας και σταθερότητας, ειδικά στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή.

Η Άρσεναλ δείχνει να επενδύει στο μέλλον και στην ανάπτυξη ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Ωστόσο, η απώλεια έμπειρων παικτών και το μεγάλο χρηματικό ρίσκο καθιστούν το παράθυρο πολύ υψηλού κινδύνου. Αν οι νέες μεταγραφές αποδώσουν άμεσα, η ομάδα μπορεί να βγει κερδισμένη μακροπρόθεσμα. Αν όχι, η φετινή σεζόν μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.