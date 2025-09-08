Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Γκολ... Premier League o Ντάμσγκαρντ, «παγώνει» την Εθνική! (vid) 08-09-2025 22:27 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου ΟΜΑΔΕΣ Ελλάδα Δανία ΠΡΟΣΩΠΑ Μίκελ Ντάμσγκαρντ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δευτερόλεπτα μετά την σπουδαία ευκαιρία του Φρόχολντ στο 30', ο επιθετικός της Μπρέντφορντ γράφει το 0-1 στο 32' μετά από κλέψιμο πάνω στον Κουρμπέλη, ωραία κίνηση του Δανού winger και άπιαστο σουτ στη γωνία του Τζολάκη! Μετά τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Τώρα μιλούν οι δημοσκοπήσεις instanews.gr Σκληρό παζάρι για τον dealer Μελισσανίδη dailymedia.gr Και τώρα οι σουτέρ: Οι 2 παίκτες - κλειδιά του Σπανούλη που θα κρίνουν τη μάχη με τη Λιθουανία menshouse.gr Για να πάμε στα μετάλλια: Πρέπει να σταματήσει αυτή η αστειότητα με τον Γιάννη… menshouse.gr Μυστήριο, χιούμορ και βρες τον ένοχο: Το νο2 του Netflix θα σου θυμίσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών menshouse.gr 50 βουλευτές της ΝΔ τον θέλουν: Ποιος είναι ο αντικαταστάτης του Μητσοτάκη στην αλλαγή αρχηγού εν πλω instanews.gr Πάνω από Ελλάδα, πίσω μόνο από τη Γερμανία: Η χώρα-έκπληξη που οι μπουκ βλέπουν να χτυπάει την κούπα του Ευρωμπάσκετ menshouse.gr Τους… δίκασε: Αποστομωτική απάντηση της Έλενας Κρεμλίδου σε όσους την «έκραξαν» που πήγε στο Eurobasket! (Pics) dailymedia.gr Γκολ... Premier League o Ντάμσγκαρντ, «παγώνει» την Εθνική! (vid) SHARE