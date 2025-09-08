Εκτός μάχης με το Κόσοβο ο Ελίασον - Δεν είναι στο 100%, αναφέρουν στη Σουηδία

Τις υπηρεσίες του Νίκλας Ελίασον θα στερηθεί η εθνική ομάδα της Σουηδίας στο παιχνίδι με το Κόσοβο για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Σουηδία, ο διεθνής εξτρέμ της ΑΕΚ που αγωνίστηκε ως αλλαγή για σχεδόν μισή ώρα στο ματς της περασμένης Τετάρτης με την Σλοβενία «δεν έχει αναρρώσει 100% και θα μείνει εκτός ενώ ο Σάμουελ Νταλ είναι αυτός που παίρνει τη θέση του στην αποστολή». ΜΜΕ της Σουηδίας κάνουν λόγο πιθανόν για κάποιο «πρόβλημα σωματικό», δεν αποκλείεται πάντως, το ότι μένει εκτός, να έχει να κάνει με κάποια διαχείρηση ή με το ότι ο ίδιος δεν ένιωθε στο 100%...

Μένει προφανώς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον Νίκλας Ελίασον εν όψει και των υποχρεώσεων που έχει μπροστά της ΑΕΚ μετά το πέρας της διακοπής των εθνικών ομάδων, αρχής γενομένης από τον αγώνα της Κυριακής (14/9) απέναντι στον Λεβαδειακό.