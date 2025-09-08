Απόψε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Σίλκοτ-Ντούμπερι!

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Σίλκοτ-Ντούμπερι από την Μπόρνμουθ!

Ο νεαρός Άγγλος επιθετικός αναμένεται απόψε (8/9) το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον Ολυμπιακό!

Οι Πειραιώτες τα βρήκαν σε όλα με την Μπόρνμουθ για την απόκτηση του Σίλκοτ-Ντούμπερι και ο νεαρός στράικερ θα περάσει αύριο (9/9) από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η αγγλική ομάδα θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%, ενώ το πλάνο των «ερυθρόλευκων» είναι να ενταχθεί στην δεύτερη ομάδα του συλλόγου, αρχικά.