Σύννεφα για τον Σέσκο: «Μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα αποδυτήρια»

Ο Μπέντζαμιν Σέσκο, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 74 εκατομμυρίων λιρών, βρέθηκε στο στόχαστρο κριτικής μετά τον αποκλεισμό από τη Γκρίμσμπι στο Λιγκ Καπ.

Ο Σλοβένος φορ αποφάσισε να εκτελέσει πέναλτι μόλις στη δέκατη προσπάθεια, κάτι που πολλοί θεώρησαν ένδειξη έλλειψης ευθύνης για έναν παίκτη με τέτοιο βάρος μεταγραφής.

Ο παλαίμαχος διεθνής Ντίτμαρ Χάμαν τόνισε πως «αν ένας αμυντικός εκτελεί πριν από σένα και εσύ, ως μεγάλο όνομα, περιμένεις τελευταίος, αυτό θα δημιουργήσει θέμα στα αποδυτήρια».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τέτοιες κινήσεις μπορεί να κοστίσουν στον Σέσκο πριν καν προλάβει να σταθεροποιηθεί στο κλαμπ.

Η Γιουνάιτεντ εξήγησε ότι ο Σέσκο είχε κράμπες και γι’ αυτό επιλέχθηκε να εκτελέσει αργότερα, όμως το περιστατικό άνοιξε ήδη συζήτηση για τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του νεαρού επιθετικού, που ακόμη ψάχνει το πρώτο του γκολ στην Premier League.