Από τον Βόλο στα Γιάννινα ο Δόσης

Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον «Αίαντα της Ηπείρου» με τον 24χρονο Έλληνα ποδοσφαιριστή που ήλθε στη χώρα μας, για πρώτη φορά, την περασμένη σεζόν!

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για τη συμφωνία με τον χαφ Νίκο Δόση, γεννημένο στη Σουηδία που έχει παίξει, επίσης, σε Κύπρο και Σλοβενία:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Δόση.

Ο 24χρονος χαφ, είναι γεννημένος στη Σουηδία και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Οστερσουντ, ακολούθησε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, στην Τάμπορ Σεζάνα από τη Σλοβενία και πέρυσι αντίστοιχα αγωνίστηκε για τον Βόλο Ν.Π.Σ.

Νίκο καλώς όρισες στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».