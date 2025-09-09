Ο Μάικλ Όλιβερ στο Μπέρνλι - Λίβερπουλ: Ξυπνάνε άσχημες μνήμες στον Άρνε Σλοτ

Η Premier League όρισε τον Μάικλ Όλιβερ διαιτητή για το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα σε Μπέρνλι και Λίβερπουλ στο «Turf Moor».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Άγγλος ρέφερι σφυρίζει τους «κόκκινους» μετά το περσινό επεισοδιακό ντέρμπι στο «Γκούντισον Παρκ».

Τότε, η Λίβερπουλ είχε προηγηθεί 2-1 στις καθυστερήσεις, όμως ο Όλιβερ άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και ο Ταρκόφσκι ισοφάρισε στο 98’.

Η ένταση οδήγησε σε αποβολές του Άρνε Σλοτ, του βοηθού του Σιπκε Χούλσοφ, αλλά και του Κέρτις Τζόουνς, με τη Λίβερπουλ να τιμωρείται συνολικά με πρόστιμα άνω των 100.000.

Στο VAR για το παιχνίδι με τη Μπέρνλι θα βρίσκεται ο Πολ Τίρνεϊ, ο οποίος επίσης έχει αμφιλεγόμενο παρελθόν σε αγώνες της Λίβερπουλ.