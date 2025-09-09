Οι έξι κρίσιμες επιλογές του Ρούμπεν Αμορίμ

Ο Πορτογάλος τεχνικός άφησε έξι παίκτες να φύγουν από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το πείραμα ξεκίνησε.

Άντονι, Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, Μάρκους Χόιλουντ, Σάντσο, Αντρέ Ονάνα και Μάρκους Ράσφορντ.

Αυτοί είναι οι έξι παίκτες που ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν ήθελε να βρίσκονται ούτε καν στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φρόντισε να τους παραχωρήσει σε άλλες ομάδες.

Μπορεί να μην είχαν την απόδοση που θα ανέμενε κάποιος όταν αποκτήθηκαν από την αγγλική ομάδα, όμως ο Πορτογάλος τεχνικός δεν τους έδωσε και ιδιαίτερο χρόνο.

Η διοίκηση της ομάδας τον ακούει πιστά, παρά το γεγονός ότι την έχει αφήσει εκτός Ευρώπης και ότι δεν έχει κάνει και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ωστόσο μένει να φανεί αν ο Αμορίμ είχε δίκιο με αυτές τις αποφάσεις ή αν απλώς κάνει πειράματα ως ένδειξη μη κατανόησης του βάρους του ονόματος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το πώς θα ανταπεξέλθουν οι έξι παίκτες στις νέες τους ομάδες.