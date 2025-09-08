Το PAOK Academy «εξαπλώνεται» σε Κατερίνη, Ελευθερούπολη, Κατερίνη και Θάσο

Επεκτείνεται το δίκτυο του ΠΑΟΚ, με τέσσερις νέες ακαδημίες να προστίθενται στο ανανεωμένο PAOK Network.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Νέο μέλος λοιπόν, η FC Olympian Κατερίνης, στην οποία μαθαίνουν ποδόσφαιρο περίπου 150 παιδιά με τμήματα από την Κ6 έως και την Κ16. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα γήπεδο με φυσικό χόρτο κι ένα πλαστικό.

Ο ΠΑΟΚ Φρίξος Ελευθερούπολης έχει την έδρα του στο ΔΑΚ Παγγαίου (τρία γήπεδα με φυσικό χόρτο), όπου εκπαιδεύει 80 παιδιά ηλικίας από έξι έως 16 ετών.

Στην Καβάλα, η Ακαδημία Εθνικού Νέας Καρυάς εκπαιδεύει επίσης περί τα 80 παιδιά από την Κ6 έως και την Κ16.

Και η Ακαδημία του ΑΟ Ποταμιάς στη Θάσο μπαίνει στο δίκτυο μας. Έδρα της το γήπεδο της Ποταμιάς, όπου μαθαίνουν ποδόσφαιρο περίπου 50 παιδιά ηλικίας από έξι έως 16 ετών.