MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το PAOK Academy «εξαπλώνεται» σε Κατερίνη, Ελευθερούπολη, Κατερίνη και Θάσο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Επεκτείνεται το δίκτυο του ΠΑΟΚ, με τέσσερις νέες ακαδημίες να προστίθενται στο ανανεωμένο PAOK Network.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Νέο μέλος λοιπόν, η FC Olympian Κατερίνης, στην οποία μαθαίνουν ποδόσφαιρο περίπου 150 παιδιά με τμήματα από την Κ6 έως και την Κ16. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα γήπεδο με φυσικό χόρτο κι ένα πλαστικό.

Ο ΠΑΟΚ Φρίξος Ελευθερούπολης έχει την έδρα του στο ΔΑΚ Παγγαίου (τρία γήπεδα με φυσικό χόρτο), όπου εκπαιδεύει 80 παιδιά ηλικίας από έξι έως 16 ετών.

Στην Καβάλα, η Ακαδημία Εθνικού Νέας Καρυάς εκπαιδεύει επίσης περί τα 80 παιδιά από την Κ6 έως και την Κ16.

Και η Ακαδημία του ΑΟ Ποταμιάς στη Θάσο μπαίνει στο δίκτυο μας. Έδρα της το γήπεδο της Ποταμιάς, όπου μαθαίνουν ποδόσφαιρο περίπου 50 παιδιά ηλικίας από έξι έως 16 ετών.

Το PAOK Academy «εξαπλώνεται» σε Κατερίνη, Ελευθερούπολη, Κατερίνη και Θάσο