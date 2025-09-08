Ανακοίνωσε Στοΐλκοβιτς η Νίκη Βόλου

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Στοΐλκοβιτς, ο οποίος αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επίθεση της ομάδας.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Ντούσαν Στοΐλκοβιτς.

Ο Στοΐλκοβιτς γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1994 στο Σόμπορ της Σερβίας, έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό εξτρέμ, ενώ μπορεί να καλύψει και τις θέσεις του δεξιού εξτρέμ και του μεσοεπιθετικού.

Η τελευταία του ομάδα ήταν η Ναπρεντάκ Κρουσέβατς (Σερβία), με την οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν 2024/25 καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές και γκολ (32 συμμ.-4 γκολ) στη SuperLiga στην οποία έχει συνολικά 90 συμμετοχές, 9 γκολ, 4 ασίστ.

Σε επίπεδο Κ19 έπαιξε ποδόσφαιρο με την Νόβι Σαντ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε ομάδες όπως οι: Ιντζίγια, Τεκστίλατς Όντζατσι, Ραντνίτσκι 1923 Κραγκούγεβατς, Νόβι Παζάρ, Μπάτσκα Τόπολα, Ραντνίτσκι Νις και εκτός Σερβίας στη Σλοβενία (Ραντόμλιε), το Μαυροβούνιο (Μπούντουτσνοστ Ποντγκόριτσα) και το Ουζμπεκιστάν (Τουρόν).

Συνολικά στην καριέρα του μετρά πάνω από 240 επίσημες συμμετοχές και περισσότερα από 40 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ντούσαν Στοΐλκοβιτς έρχεται στη Νίκη Βόλου για να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή κρούσης με την εμπειρία, την ταχύτητα και την εκτελεστική του δεινότητα.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον ποδοσφαιριστή στη μεγάλη οικογένειά της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».