Με Κωνσταντέλια βασικό η Εθνική κόντρα στη Δανία! (pic)

Γνωστή έγινε η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας για το ματς κόντρα στη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ

Με μοναδική αλλαγή τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη θέση του Τάσου Μπακασέτα, σε σύγκριση με τη νίκη επί της Λευκορωσίας, παρατάσσει την Εθνική ο Γιοβάνοβιτς στην αναμέτρηση με τη Δανία.

Συγκεκριμένα, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα να παραμένουν στην τετράδα της άμυνας. Οι Κουρμπέλης και Ζαφείρης βρίσκονται ξανά στα χαφ, με τους Τζόλη και Καρέτσα στα «φτέρα».

Τέλος, ο «Ντέλιας» θα ξεκινήσει την αναμέτρηση σε ρόλο «10αριού» και ο Παυλίδης στην επίθεση, με τον φορ της Μπενφίκα να έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

