Ο Μπεν Γεντέρ υπέγραψε σε ομάδα της Β' κατηγορίας στην Τουρκία

Ο Γάλλος επιθετικός Γουίσαμ Μπεν Γεντέρ, υπέγραψε σήμερα (8/9) με την τουρκική ομάδα Σακάριασπορ, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας.

«Η ομάδα μας κατέληξε σε συμφωνία με τον Γουίσαμ Μπεν Γεντέρ. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την πράσινη και μαύρη φανέλα μας», ανακοίνωσε η Σακάριασπορ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 15η θέση της δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας, χωρίς να διευκρινίσει το ποσό ή τη διάρκεια του συμβολαίου.

Ο 35χρονος, ο οποίος παρέμενε χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Μονακό τον Μάιο του 2024, υπέγραψε με την Σεπαχάν ΣΚ στο Ιράν στις αρχές Απριλίου.

Κατηγορούμενος για σεξουαλική επίθεση, ο Γουίσαμ Μπεν Γεντέρ καταδικάστηκε σε διετή ποινή φυλάκισης με αναστολή τον Νοέμβριο του 2024 από το ποινικό δικαστήριο της Νίκαιας, μια ποινή στην οποία έχει ασκήσει έφεση.

Ο παίκτης, ο οποίος αγωνίστηκε 19 φορές και σκόραρε τρία γκολ για την εθνική ομάδα της Γαλλίας μεταξύ 2018 και 2022, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από το ίδιο δικαστήριο σε πρόστιμο 90.000 ευρώ για ψυχολογική βία κατά της συζύγου του, από την οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου.

Η εισαγγελία της Νίκαιας ανακοίνωσε επίσης τον Μάιο ότι ζήτησε δίκη για βιασμό εναντίον του για ξεχωριστές κατηγορίες που χρονολογούνται από το 2023.