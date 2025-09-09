Ο Πίτερ Κράουτς έγινε μασκότ σε αγώνα έβδομης κατηγορίας

Οι τρεις τους, είχαν πει πως όποιος τερμάτιζε τελευταίος στη μεταξύ τους Fantasy Premier League, θα έπρεπε να εμφανιστεί ως μασκότ σε παιχνίδι μικρών κατηγοριών.
Ο Κράουτς, στα 44 του πλέον, δεν απέφυγε την καζούρα, καθώς τερμάτισε τελευταίος και αναγκάστηκε να τηρήσει τη συμφωνία. Έτσι, το περασμένο Σάββατο, στο παιχνίδι της Φάρνχαμ Τάουν απέναντι στη Σόλινγκ, ο άλλοτε διεθνής Άγγλος επιθετικός εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το χέρι του αμυντικού Τζακ Ντιν, περπατώντας πλάι-πλάι με τα παιδιά-μασκότ.
Οι εικόνες φυσικά έγιναν viral, με τους φίλους της Φάρνχαμ να μιλούν αστειευόμενοι για «τη σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου». Ο Κράουτς, με το γνωστό του χιούμορ, έκλεψε την παράσταση και αυτή τη φορά.