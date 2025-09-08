Προπόνηση χωρίς διεθνείς για τον Παναθηναϊκό

Οι ποδοσφαιριστές του «Τριφυλλιού» επέστρεψαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Κορωπί, με τον Ρουί Βιτόρια να δίνει έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας.
Φυσικά ο Πορτογάλος τεχνικός είχε για άλλη μια φορά πολλές απουσίες να διαχειριστεί, αφού οι διεθνείς έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες και απουσίαζαν από το «Γ. Καλαφάτης».
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι.
Απουσίαζαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Ντέσερς, Μπρέγκου, Φικάι».