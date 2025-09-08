Προπόνηση χωρίς διεθνείς για τον Παναθηναϊκό

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις, με όλους τους διεθνείς φυσικά να απουσιάζουν.

Οι ποδοσφαιριστές του «Τριφυλλιού» επέστρεψαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Κορωπί, με τον Ρουί Βιτόρια να δίνει έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας.

Φυσικά ο Πορτογάλος τεχνικός είχε για άλλη μια φορά πολλές απουσίες να διαχειριστεί, αφού οι διεθνείς έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες και απουσίαζαν από το «Γ. Καλαφάτης».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι.

Απουσίαζαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Πελίστρι, Ντέσερς, Μπρέγκου, Φικάι».