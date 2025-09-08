Παναιτωλικός: Δικός του με κάθε επισημότητα ο Ενκολόλο

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου εξτρέμ, Μπένι Ενκολόλο με κανονική μεταγραφή από την Κλουζ, ενισχύοντας σημαντικά τα «φτερά» της επίθεσης του.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ομάδα μας απέκτησε από την CFR Cluj της Ρουμανίας τον Μπένι Ενκολόλο (Béni Nkololo), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τον Παναιτωλικό.

Έχει καταγωγή από το Κονγκό και γεννήθηκε στη Γαλλία τις 06.11.1996. Αγωνίστηκε σε Brest B, Avranches, Tours FC, SC Lyon, Concarneau, Central Coast, Al-Orobah και τον τελευταίο χρόνο στην CFR Cluj (56 συμμετοχές, 6 γκολ, 9 ασίστ) από την οποία τον αποκτάει η ομάδα μας.

Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 11.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».